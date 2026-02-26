LA NACION

Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de febrero, la temperatura rondará entre 25 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 27 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 27 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 27 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″
    1

    El fiscal Stornelli denunció a Quintela porque dijo que Milei “no puede llegar al 10 de diciembre de 2027″

  2. El CEO de una marca de lujo se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina
    2

    El CEO de Breitling se reunió con Milei y confirmó la apertura de su primera boutique en la Argentina

  3. Detectan intercambios entre Milei y Novelli, uno de los protagonistas del lanzamiento de $LIBRA
    3

    Caso $LIBRA: un peritaje oficial detectó intercambios entre Milei y Novelli, que eliminó mensajes

  4. Milei cargó contra tres empresarios y los acusó de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos"
    4

    Milei cargó contra tres empresarios y los acusó de dejar “en evidencia un sistema corrupto que hundió a los argentinos”