Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 3 de agosto, la temperatura rondará entre 21 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 3 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:48.
Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..