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Clima en Resistencia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 4 de agosto, la temperatura rondará entre 20 y 26; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 4 de agosto
El pronóstico del tiempo para Resistencia para el 4 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Resistencia, indica que hoy 4 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Resistencia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:48.

Pronóstico del tiempo en Resistencia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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