Flavio Bolsonaro vuelve a recortar la distancia con Lula en los sondeos

SAN PABLO.– El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, candidato a la reelección, aparece en empate técnico con el senador Flavio Bolsonaro de cara a las elecciones presidenciales de octubre, según una encuesta difundida este lunes por Nexus/BTG Pactual, que refleja un escenario más competitivo a medida que avanza la campaña.

La encuesta de Nexus/BTG se realizó entre el 31 de julio y el 2 de agosto sobre un total de 2002 personas, con un margen de error de dos puntos porcentuales.

De acuerdo con el sondeo, en una eventual segunda vuelta Lula obtendría el 46% de la intención de voto, frente al 45% del legislador de derecha, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión. La diferencia se ubica dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, lo que configura un empate técnico entre ambos candidatos.

El presidente brasileño fue oficializado como candidato del Partido de los Trabajadores para buscar un cuarto mandato no consecutivo SERGIO LIMA - AFP

El estudio marca un cambio respecto de la medición anterior, realizada el 27 de julio, cuando Lula aventajaba a Bolsonaro por cuatro puntos (47% contra 43%). La nueva encuesta sugiere así un recorte de la distancia por parte del senador, en un contexto de creciente polarización.

En un escenario de primera vuelta, Lula continúa en el primer lugar con el 41% de las preferencias, seguido por Flavio Bolsonaro con el 37%. Más atrás aparecen el exgobernador de Goias Ronaldo Caiado, con el 5%; Renan Santos, con el 4%; y Romeu Zema, con el 3%. En comparación, la encuesta previa le otorgaba a Lula el 42% y a Bolsonaro el 33%, lo que confirma el avance del candidato de derecha en las últimas semanas.

Al igual que en el argentino, el sistema electoral brasileño establece que, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la primera vuelta, los dos más votados se enfrentan en un balotaje. En ese marco, los datos refuerzan la hipótesis de una segunda vuelta altamente competitiva entre Lula y Bolsonaro.

Lula, de 80 años, fue oficializado el domingo como candidato del Partido de los Trabajadores para buscar un cuarto mandato no consecutivo. Durante su proclamación, el mandatario se comprometió a impulsar inversiones en defensa y a proteger los recursos estratégicos del país, en particular las reservas de tierras raras.

El avance del senador de derecha refleja un escenario de creciente polarización en la campaña electoral brasileña Allison Sales/Getty - NurPhoto

Mientras que el senador brasileño oficializó su candidatura presidencial el sábado 25 de julio en una convención del Partido Liberal realizada en San Pablo, en un acto que reunió a más de mil simpatizantes y estuvo marcado por una fuerte carga política en medio de una seguidilla de crisis que afectan al espacio. El dirigente de 45 años fue proclamado candidato entre aplausos y ovaciones, con el objetivo de enfrentar en octubre al presidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien busca la reelección a los 80 años. La ceremonia contó además con la expectativa por la presencia del presidente argentino Javier Milei como invitado especial.

Por otro lado, la consultora Quaest inició el viernes un nuevo relevamiento nacional para medir la intención de voto, cuyos resultados se darán a conocer el miércoles. El estudio incluirá un enfoque específico sobre el peso de la religión en las decisiones electorales, en un contexto en el que este factor gana relevancia en la política brasileña.

Para ello, el sondeo incorporará preguntas sobre la importancia de que los candidatos crean en Dios, compartan la religión del votante o tengan en cuenta a líderes religiosos al momento de tomar decisiones. Se trata de un eje que podría incidir en la disputa entre los principales aspirantes.

Según la última encuesta de Genial/Quaest, difundida en julio, Lula lideraba con el 40% de intención de voto en primera vuelta, con una ventaja de doce puntos sobre Flavio Bolsonaro, que alcanzaba el 28%. En un eventual balotaje, el presidente también se imponía con el 45% frente al 37%.

Agencias ANSA y Reuters y diario OGlobo/GDA