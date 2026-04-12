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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 13 de abril
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 13 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 13 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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