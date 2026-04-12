Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de abril de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 19; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 13 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:03 y se pone a las 18:58.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Hugo Moyano giró $900 millones en 12 días a fideicomisos vinculados a su esposa
- 2
Este detox puede borrar 10 años de daño cerebral por redes sociales, dicen los investigadores
- 3
El australiano Gout Gout corrió los 200 metros en 19.67, más rápido que Bolt a su edad
- 4
Trump anunció que bloqueará la circulación de buques en el estrecho de Ormuz