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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 15 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 15; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 15 de octubre
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 15 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 15 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 98 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 19:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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