Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:29 y se pone a las 18:40.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 9 grados.

A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: