Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 15;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 18 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:45 y se pone a las 20:46.
Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
