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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 19 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 19 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 25 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:27 y se pone a las 19:22.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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