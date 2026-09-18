Dieciséis hoteles argentinos entre los mejores del mundo, según la prestigiosa guía francesa

Aunque es mucho más reconocida por distinguir a restaurantes del mundo, desde el año pasado la prestigiosa Guía Michelin también extiende sus recomendaciones al mundo de la hotelería de lujo. En esta caso, no son estrellas sino “llaves” las que concede, y en su segunda premiación dada a conocer hoy son 16 los establecimientos argentinos distinguidos.

“Esta segunda selección global de las Llaves Michelin refleja el extraordinario dinamismo que está impulsando al sector de la hospitalidad. Con casi 470 establecimientos recientemente incorporados, estamos presenciando una mejora continua de la oferta, impulsada por proyectos cada vez más creativos y ambiciosos”, declaró Gwendal Poullennec, director internacional de la Guía.

Ceremonia de premiación en la que se observa el logo de las Llaves Michelin Guía Michelin

“En todo el mundo, los hoteleros están reinventando la experiencia de alojamiento mediante conceptos más inmersivos, personalizados y orientados a ofrecer experiencias únicas”, agregó.

En esta segunda edición, la selección mundial de hoteles reúne más de 9.400 establecimientos, incluidos 2.832 hoteles distinguidos con la Llave Michelin. Desde su primera edición en 2025 se han incorporado más de 2200 hoteles a la selección global.

Los jardines de la Palacio Duhau, en Recoleta Palacio Duhau

Este año, además, la Llave Michelin llegó a nuevos destinos: Armenia, Benín, Botsuana, Kazajistán, Liechtenstein, Mongolia, Myanmar, Ruanda, Eslovaquia y Zimbabue recibieron la Llave Michelin por primera vez.

De los 2.832 hoteles con Llave Michelin 2026, 155 cuentan con tres Llaves, 657 con dos Llaves y 2.020 con una Llave.

Una de las salas de la Mansión del Four Seasons Buenos Aires Fabián Malavolta

Los argentinos

En Argentina, 16 hoteles fueron reconocidos por la Guía Michelin. El Alvear Palace Hotel y Estancia Cristina ascendieron de Una a Dos Llaves, totalizando 7 hoteles argentinos con Dos Llaves MICHELIN: Alvear Palace Hotel; Estancia Cristina, Four Seasons Hotel Buenos Aires; EOLO-Patagonia’s Spirit; Awasi Iguazu; Awasi Mendoza; Susana Balbo Winemaker’s House & Spa Suites.

Por su parte, BE Jardin Escondido by Coppola se sumó a la lista de hoteles argentinos con una Llave MICHELIN. De esta manera, ya son 9 los hoteles del país con esta distinción: BE Jardin Escondido by Coppola (nuevo); Chozos Resort by AKEN Spirit; Hotel del Casco; Palacio Duhau Park Hyatt; Lares de Chacras; House of Jasmines; Estancia La Bandada; Casa de Uco; y The Vines Resort & Spa.