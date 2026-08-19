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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 7; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 20 de agosto
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 20 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 3 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 77 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:22 y se pone a las 18:45.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 4 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:

  • Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
  • Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
  • Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
  • Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
  • Mantenerse informado por las autoridades.
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