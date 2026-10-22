Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 23 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 95 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:23 y se pone a las 20:06.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día