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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de abril, la temperatura rondará entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 24 de abril
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 24 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 24 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Comodoro Rivadavia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 42 y 50 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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