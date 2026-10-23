Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 24 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 7 y 13; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:21 y se pone a las 20:08.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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