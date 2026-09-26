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Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 27 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 13; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Comodoro Rivadavia para el 27 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 27 de septiembre el cielo estará None nublado con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:11 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None nublado con lluvia débil y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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