Tini Stoessel será la madrina de la primera hija de Carola Gil y el futbolista Nicolás Fonseca

En medio de los turbulentos conflictos con sus padres, de la gira de Futttura y mientras ultima detalles para su casamiento con Rodrigo De Paul, Martina “Tini” Stoessel se prepara para encarar una nueva etapa en su vida. Su mejor amiga desde la infancia, Carola Gil, está embarazada y la eligió como madrina de su bebé. Luego de que la noticia se hiciera pública, la cantante expresó su emoción y felicidad por la nueva incorporación al grupo y especialmente por el rol que ocupará.

El viernes 25 de septiembre, la influencer Carola Gil, hermana menor del actor Andrés Gil, compartió en sus historias de Instagram una foto en la que dejó ver su panza de embarazada, seguida por otra junto a su pareja, el futbolista de la selección de Uruguay, Nicolás Fonseca, y los emojis de un pollito en un huevo, corazones rosados —puesto que es una niña— y una carita emocionada.

Carola Gil anunció su embarazo (Foto: Instagram @carollagill)

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de felicitaciones para la pareja. “Te amo”, escribió la flamante tía Candela Vetrano, pareja de Andrés Gil. “Bebita”, expresó Oriana Sabatini. “Qué lindo”, agregó Yanina Latorre. “Hasta el anuncio aesthetic, ¡qué lindo!”, sumó Stephanie Demner y Zaira Nara comentó: “Bebita linda”. Asimismo, Carolina Calvagni, Vicky Braier, alias Juari, Lizardo Ponce, Lola Latorre, Eugenia De Martino y Nicki Nicole también saludaron a los flamantes padres.

La influencer está en pareja con el futbolista Nicolás Fonseca (Foto: Instagram @carollagill)

Pero sin duda, el mensaje que más llamó la atención fue el de la intérprete de “Cupido”. “Te amo”, escribió con caritas llorando y corazones blancos. Además, replicó la publicación en sus historias de Instagram a modo de enfatizar aún más su emoción por la noticia, y es que, además de tía, también hará su debut como madrina. Y lo cierto es que la elección no fue para nada sorpresiva, puesto que Carola es su mejor amiga desde la infancia, una persona incondicional en su vida y parte de su círculo más íntimo.

Tini compartió el anuncio en sus redes sociales (Foto: Instagram @carollagill)

Tras anunciar la noticia en sus redes sociales, desde Brasil, país al que se mudó para estar con su pareja que juega para Coritiba, Gil mantuvo una conversación telefónica con el programa de streaming Rumis (La casa stream), del cual formó parte. Aunque primero quiso mantenerlo en silencio, finalmente confirmó que “obvio” que Tini era la madrina. El rol de padrino, en tanto, será asumido por el hermano del futbolista.

Gil eligió a Stoessel, su amiga desde la infancia, como madrina de su hija (Foto: Instagram @carollagill)

“Estoy en mi mejor momento, gozando a full. Ustedes fueron testigos de todo nuestro amor, así que es un frutito de La casa stream”, expresó Carola, y Fonseca, que también estaba en comunicación telefónica, extendió el agradecimiento. “Creo que estoy en mi mejor momento de plenitud y felicidad absoluta. No tuve una náusea, nada. Todo espectacular”, aseguró Gil. Asimismo, confirmó que esperan una niña y contó que, aunque ya tienen elegido el nombre, por ahora prefieren mantenerlo en secreto.

Seguramente Gil tendrá un rol clave en el casamiento de su mejor amiga. Tini Stoessel dará el sí con Rodrigo De Paul presuntamente el sábado 19 de diciembre de 2026 en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.