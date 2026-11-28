Clima en Comodoro Rivadavia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 29 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Comodoro Rivadavia, indica que hoy 29 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Comodoro Rivadavia se presentaría sin lluvias, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:37 y se pone a las 20:59.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
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