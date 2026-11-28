MIAMI.- Lo más caro que perdió Inter Miami en Columbus no fue la posibilidad de ser bicampeón. Fue un año de Lionel Messi. A los 39, Leo hizo 26 goles y ganó el Botín de Oro de la MLS. Su equipo llegó a los Playoffs todavía pendiente de que él arreglara lo que no había podido resolver en toda la temporada. Columbus Crew lo eliminó en dos partidos. Y en esos dos, ni Messi estuvo a la altura de Messi.

El 3-0 del primer partido, en el Nu Stadium, había sido un papelón. En Ohio, al menos, el equipo compitió y tuvo ocasiones para llevar la serie de vuelta a Florida. Hasta que, a los 92 minutos, Santiago Rodríguez -el de la pica con Leo- bajó la pelota con el pecho y batió a Dayne St. Clair, ante la atenta mirada de Facundo Mura. Fue 1-0. Columbus, séptimo del Este, despachó al campeón y terminó el año invicto ante las Garzas: tres triunfos y un empate. Inter Miami, que había sido el mejor visitante de la fase regular, se fue de los Playoffs sin hacer un gol.

Messi e Inter Miami terminaron la serie ante Columbus Crew sin anotar un gol JASON MOWRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Cómo se desarmó el campeón

La primera explicación hay que buscarla en las oficinas. La dirigencia no pudo sostener a Javier Mascherano ni cinco meses después de la conquista de la MLS Cup. Para reemplazarlo recurrió a Guillermo Hoyos, uno de los hombres de su propia dirección deportiva. Su ciclo al frente del equipo fue un desastre. Después llegó Cristian González, que debutó con un título, la Campeones Cup -2 a 0 vs. Cruz Azul-, y terminó el año eliminado en primera ronda. Tres entrenadores en una temporada para un plantel que venía de ganar la liga. El club tuvo meses para decidir cómo quería jugar y llegó a noviembre sin una respuesta que sobreviviera a una mala noche de Messi.

La inversión también merece una revisión. Germán Berterame costó alrededor de 15 millones de dólares y ocupa una de las tres plazas de Jugador Designado. Llegó con 68 goles en Rayados de Monterrey, pero en Miami pasó buena parte del año jugando por izquierda, con Luis Suárez como referencia en el área. En Ohio tuvo justamente la pelota que un 9 espera: un cabezazo frente al arco que pudo poner a Miami en ventaja. Lo mandó por encima del travesaño. Esa jugada le corresponde a Berterame; a la dirección deportiva le toca explicar para qué contrató a un centrodelantero al que tantas veces terminó usando lejos del área.

Germán Berterame costó cerca de 15 millones de dólares y varias veces jugó en una posición que no es la de delantero de área TANNER PEARSON/CLARKSON CREATIVE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los que debían dar la cara tampoco estuvieron a la altura. De Rodrigo De Paul hubo más conversación por su casamiento con Tini, la asistencia a sus conciertos, los perfumes que usa y las tapas de revista que por su fútbol. Nada de eso explica una eliminación. Lo que sí pesa es que, cuando el campeón necesitó que alguien tomara la pelota y le sacara a Messi la obligación de inventar cada ataque, De Paul no tuvo el peso que se espera del segundo mejor remunerado del plantel.

Luis Suárez tiene 17 goles en la fase regular para defender su temporada. Sigue sabiendo dónde va a caer la pelota antes que el defensor. El problema aparece cuando el partido le pide 90 minutos de presión, retrocesos y carreras largas. Casemiro llegó para adueñarse del mediocampo y terminó de central. Que pueda hacerlo habla bien de él; que hayan tenido que sacarlo de su puesto para cubrir un agujero en la defensa habla de cómo se armó el plantel.

Casemiro llegó para adueñarse del mediocampo y terminó en la zaga central KIRK IRWIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La lista de futbolistas que tuvieron tiempo y oportunidades y no dieron la talla es larga. Ya habrá tiempo para los nombres. La primera revisión les corresponde a quienes eligieron a los refuerzos y terminaron pidiéndoles que resolvieran problemas para los que no habían sido contratados.

La Campeones Cup, ganada por 2-0 ante Cruz Azul, fue el único título de 2026. Desde que llegó Messi, el club celebró cinco consagraciones, si se cuenta la Conferencia Este además de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield, la MLS Cup y la propia Campeones Cup. Para una institución que hasta hace poco no tenía nada en sus vitrinas, el recorrido es enorme. Para el campeón que armó este plantel y se propuso pelear por todo, el balance de este año es decepcionante.

Lionel Messi celebra con sus compañeros del Inter Miami tras ganar la Copa de Campeones Concacaf al vencer a Cruz Azul el miércoles 16 de septiembre del 2026. (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Cuando el goleador se quedó sin gol

En la fase regular, a sus 26 tantos Messi les sumó 17 asistencias y quedó en carrera por su tercer MVP consecutivo. Nadie en el plantel estuvo a su altura a lo largo del año. En los Playoffs, sin embargo, él tampoco se pareció al futbolista que había sostenido al equipo durante meses. Tuvo ocasiones en el primer partido, pero no convirtió. En la revancha tampoco encontró la jugada que cambiara el resultado. Un año antes había firmado seis goles y nueve asistencias en el camino al título. Esta vez se fue en blanco.

Fue, además, un año en el que le pasó de todo. Disputó su último Mundial, marcó ocho goles y guió a la Albiceleste en una remontada ante Inglaterra, en semifinales, que quedará en la historia grande del fútbol argentino. Después perdió la final ante España y, a los 39 años, volvió a quedar entre los cinco primeros del Balón de Oro. Sufrió la muerte de su padre, Jorge. Se despidió de la selección con una carta en sus redes y volvió a ponerse la camiseta argentina por última vez en el Monumental. Ahora, la imagen que vuelve a dar la vuelta al mundo es la del Messi eliminado en primera ronda. Pasan los años y sigue siendo noticia por lo que gana y por lo que pierde.

La tristeza de Messi tras perder la final del Mundial ante España: el equipo de Scaloni llegó muy disminuido físicamente PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

La defensa del Kily después del golpe

González consideró “totalmente injusta” la derrota en Ohio. Dijo que las ocasiones más claras habían sido de su equipo y que había merecido ganar. Después se detuvo en la palabra que iba a dominar el balance: “La palabra fracaso es muy fuerte en la vida. Y esto es fútbol. Son decepciones, obvio que estamos mal, pero el fracaso es el que no lo intenta. Hoy mi equipo lo intentó por todos lados”.

Se puede conceder que Miami mereció más en la revancha. La discusión abarca una temporada entera: el campeón tuvo tres entrenadores, llegó a los Playoffs con problemas que arrastraba desde hacía meses y perdió los dos partidos de la primera ronda. El propio técnico entendió por qué la eliminación se iba a leer de esa manera: “Cuando tenés al número uno, cuando perdés en esta instancia, es normal que todo el mundo diga fracaso”.

COLUMBUS, OHIO - NOVEMBER 27: Cristian Gonzalez, Head Coach of Inter Miami, reacts during the 2026 MLS Cup playoff match between Columbus Crew and Inter Miami CF at ScottsMiracle-Gro Field on November 27, 2026 in Columbus, Ohio. Jason Mowry/Getty Images/AFP (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JASON MOWRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De la Bombonera a Funes, antes de volver a Miami

A Messi lo espera algo más de un mes antes de volver a las prácticas. El 20 de diciembre estará en la Bombonera para la despedida de Carlos Tevez, que confirmó su presencia. Como es costumbre, pasará las fiestas en Funes, cerca de Rosario, con su familia. En principio, se reincorporará a los entrenamientos de Inter Miami a comienzos de 2027. El primer compromiso confirmado de la pretemporada será el 19 de enero, amistoso ante River en el Monumental.

El 19 de febrero, ante FC Cincinnati en el Nu Stadium, comenzará la Sprint Season de la MLS. La fase regular de ese torneo corto terminará el 8 de mayo y el título se definirá a fines de ese mes. En julio comenzará la temporada 2027-28, ya con el calendario de verano a primavera que adoptó la liga.

Lionel Messi pasará las fiestas en Argentina y formará parte de la despedida de Carlos Tevez en La Bombonera KIRK IRWIN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En el medio volverá a hablarse de Newell’s. El escenario más firme sigue siendo Miami: Messi tiene contrato hasta el final de la temporada 2028 y su familia está instalada en el sur de Florida, donde sus hijos tienen sus colegios, sus amigos y el fútbol en las inferiores del club. En la cancha también hay un motivo para mirar hacia adelante.

La Concachampions, la gran revancha de Messi

El amistoso con River marcará el regreso y la Sprint Season pondrá en marcha la liga. El principal objetivo del primer semestre es la Concacaf Champions Cup. Inter Miami nunca la ganó y Messi tampoco. Después de quedarse sin bicampeonato en dos partidos, la Concachampions le ofrece a Leo una revancha concreta: ganar el título que todavía le falta en la región.

“Venimos trabajando con el tema del mercado para sumar posibilidades”, dijo el Kily después de la eliminación. Habló como un entrenador que ya piensa en 2027. A la dirección deportiva le queda el trabajo más incómodo: buscarles salida a quienes no dieron la talla y reforzar las líneas que Columbus dejó expuestas. Para competir con los grandes de México, Miami necesita centrales que le permitan a Casemiro volver al medio, un ataque que sostenga la intensidad y volantes capaces de hacerse cargo de la pelota cuando el rival rodea a Messi.

Este año, Inter Miami tuvo al goleador de la liga y llegó a noviembre pidiéndole que hiciera de todo. La próxima Concachampions dirá si aprendió a acompañarlo.