Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 15 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 14; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 08:14 y se pone a las 18:35.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado con lluvia débil y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 14 grados.
A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del o a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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