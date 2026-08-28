Clima en Puerto Madryn hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Puerto Madryn, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Puerto Madryn se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:53 y se pone a las 18:50.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.