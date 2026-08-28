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LA NACION

Los expertos en psicología coinciden: las personas que cuidan varias mascotas en su hogar tienden a buscar mejores hábitos en sus vidas

Puede parecer un acto de amor, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano tiene una perspectiva diferente

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El Comercio (Perú)
Cuidar muchas mascotas representa un deseo de modificar el propio estilo de vida y desarrollar rutinas
Cuidar muchas mascotas representa un deseo de modificar el propio estilo de vida y desarrollar rutinasShutterstock

Llenar el hogar con el cariño de varios compañeros de cuatro patas no solo se basa en el amor por los animales. Los expertos en psicología explican que cuidar muchas mascotas representa un deseo de modificar el propio estilo de vida y desarrollar rutinas, pero no sería lo único. ¿Qué revela esta ciencia al respecto?

Las personas que tienen una mascota en su casa suelen tratarla con mucho cariño y lo consideran como parte de su familia, tal como si fuera un hijo o un hermano. Cada vez más, las personas acostumbran a cuidar a más de dos animales.

Las personas que tienen una mascota en su casa suelen tratarla con mucho cariño y lo consideran como parte de su familia
Las personas que tienen una mascota en su casa suelen tratarla con mucho cariño y lo consideran como parte de su familiaShutterstock

Puede parecer una tarea estresante; no obstante, estos individuos lo realizan a la perfección y, es más, son felices. Ante esta situación, distintos especialistas han realizado investigaciones para descubrir más sobre el perfil mental de estas personas.

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Qué dice la psicología sobre las personas que cuidan varias mascotas en su hogar

Es importante aclarar, que no existe evidencia científica de que todas las personas que cuidan varias mascotas presentan la misma personalidad; ya que cada caso es totalmente distinto. Pese a ello, los psicólogos han obtenido diferentes conclusiones sobre la personalidad y el pensamiento de este tipo de individuos.

Para comenzar, este hábito tiene un relación estrecha con la Teoría del Apego, desarrollada por el psiquiatra John Bowlby. Consiste en que los seres humanos construyen vínculos importantes con seres que les genera felicidad, seguridad y, sobre todo, confianza.

Entonces, si la persona se acostumbra a alimentar, asear, acariciar, mimar, pasear u otra acción que representa un cuidado a varias mascotas, le aporta sentido y bienestar emocional.

Otros estudios mencionados en The Economic Times señalan que estos seres humanos son empáticos. Cuando presencian que un animal doméstico está en situación de vulnerabilidad, no dudan en brindar apoyo; es más, tienen la disposición de adoptarlos.

Si la persona se acostumbra a alimentar, asear, acariciar, mimar, pasear u otra acción que representa un cuidado a varias mascotas, le aporta sentido y bienestar emocional
Si la persona se acostumbra a alimentar, asear, acariciar, mimar, pasear u otra acción que representa un cuidado a varias mascotas, le aporta sentido y bienestar emocional

Es importante resaltar otros resultados obtenidos por otras investigaciones psicológicas: cuidar varios animales ayuda a formar mejores hábitos. ¿Cómo es posible ello? Aquel que asume la responsabilidad de diversas mascotas crea rutinas diarias para permitir que estos seres vivos tengan una calidad de vida.

Los expertos en psicología coinciden: quienes tienen una silla con ropa acumulada no son desordenados y lo hacen por practicidad

De esa manera, se vuelven más responsables y organizadas conforme pase el tiempo. A primera impresión, se puede interpretar como un incremento de estrés, pero sorpresivamente estas personas adoptan de buena forma este estilo de vida.

Por El Comercio (Perú)
El Comercio (Perú)
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