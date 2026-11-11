Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 18; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 12 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 16 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:51 y se pone a las 20:19.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Por su valor único: tres sitios argentinos fueron incluidos en una prestigiosa lista internacional de patrimonio geológico
- 3
Rusia anunció que murió “repentinamente” su embajador en Estados Unidos, Alexander Darchiev
- 4
Detuvieron a la pareja de Lázaro Báez en el aeropuerto de Ezeiza: sospechan que intentaba fugarse