Rusia anunció que murió “repentinamente” su embajador en Estados Unidos, Alexander Darchiev

MOSCÚ.- El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió repentinamente este miércoles a los 66 años, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que no precisó las causas ni el lugar del fallecimiento del diplomático.

Darchiev fue designado por Vladimir Putin en marzo de 2025 para encabezar la representación de Moscú en Washington en medio de un intento de acercamiento con el gobierno de Donald Trump.

“La dirección y el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia tienen el profundo pesar de anunciar el fallecimiento repentino, ocurrido el 11 de noviembre, de Alexander Nikitich Darchiev”, indicó la Cancillería en un comunicado. El ministerio lo calificó como un “destacado diplomático” y un “brillante especialista en Estados Unidos”, y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

Las autoridades rusas no ofrecieron información sobre eventuales problemas de salud previos ni sobre las circunstancias de su muerte. Tampoco anunciaron quién ocupará el cargo de manera interina ni quién será su sucesor al frente de la embajada.

◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66.



The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts.https://t.co/YKgRc2yuZk pic.twitter.com/bBLu9zMAe1 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 11, 2026

A pesar de que el ministerio se había referido a un fallecimiento “repentino”, la vocera de la cartera, Maria Zakharova, dijo en un comunicado separado que Darchiev murió en Moscú de una enfermedad crónica no especificada.

El fallecimiento se produce en un momento delicado para las relaciones entre Moscú y Washington, marcadas por los esfuerzos de ambos gobiernos para recomponer los vínculos bilaterales y avanzar en negociaciones destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

Putin había nombrado a Darchiev en marzo de 2025, poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, con la expectativa de impulsar un acercamiento entre las dos potencias tras años de tensiones diplomáticas. Ese proceso generó inquietud en Ucrania y entre los gobiernos europeos, preocupados por la posibilidad de que Washington y Moscú avanzaran en acuerdos sobre el conflicto sin la participación de Kiev.

Extensa carrera diplomática

Darchiev reemplazó a Anatoli Antonov, quien había dejado vacante el puesto en octubre de 2024, en medio de las tensiones entre Moscú y la administración de Joe Biden por la guerra en Ucrania.

Antes de asumir como embajador, Darchiev había desarrollado una extensa carrera en el servicio exterior ruso. En 2021 fue nombrado director del Departamento de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores, un área clave para la gestión de los vínculos con Estados Unidos y Canadá. A principios de 2025 quedó a cargo de toda la región del Atlántico Norte, que comprende también Reino Unido e Irlanda.

Entre 2014 y 2021 se desempeñó como embajador de Rusia en Canadá. Previamente había trabajado durante varios años en la embajada rusa en Washington y acumulado experiencia en la gestión de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, John Kerry, hace gestos junto a Alexander Darchiev, del Departamento de América del Norte del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, tras su llegada al aeropuerto moscovita de Vnúkovo MLADEN ANTONOV - AFP

Nacido el 14 de mayo de 1960, ingresó al servicio exterior ruso en 1992. Era conocido también por sus críticas públicas a Occidente y sus denuncias sobre lo que Moscú considera una política de presión y confrontación de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia.

En febrero de 2025, un mes antes de asumir formalmente como embajador, encabezó la delegación rusa que participó en conversaciones con representantes estadounidenses en Estambul, Turquía. El encuentro formó parte de los primeros contactos de alto nivel entre ambos gobiernos desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Su designación había sido interpretada como una señal de la intención del Kremlin de aprovechar el cambio de administración en Washington para reabrir canales diplomáticos y reducir las tensiones acumuladas durante el gobierno de Biden.

Darchiev llevaba aproximadamente un año y ocho meses al frente de la misión diplomática rusa en Estados Unidos. Su muerte deja vacante uno de los puestos más importantes de la política exterior del Kremlin.

Agencias AFP y Reuters