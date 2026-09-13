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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 14 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 17 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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