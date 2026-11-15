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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 16 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 16 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 16 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 20:24.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

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