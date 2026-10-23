Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 24 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 87 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:17 y se pone a las 19:54.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 11 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día