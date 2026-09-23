Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 19; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:08 y se pone a las 19:19.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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