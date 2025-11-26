Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:39 y se pone a las 20:39.
Pronóstico del tiempo en Trelew para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 2
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 3
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 4
España: una luchadora de MMA agredió a dos guardias civiles durante un vuelo a Dublín y fue detenida