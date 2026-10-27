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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 28 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 28 de octubre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 28 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:10 y se pone a las 19:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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