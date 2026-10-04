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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de octubre, la temperatura rondará entre 6 y 16; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 5 de octubre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 5 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará None cubierto por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:31.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto con lluvia débil y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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