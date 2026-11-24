Un nuevo foco de conflicto estalló este martes en el Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan. Las autoridades del centro asistencial denunciaron que un grupo de sindicalistas sancionados, junto con dirigentes políticos y manifestantes ajenos a la institución, ingresó por la fuerza al edificio y agredió física y verbalmente a personal femenino de seguridad. El episodio ocurrió durante una protesta convocada por los gremios en rechazo a las cesantías y suspensiones anunciadas el viernes pasado por la toma de las oficinas de la dirección médica en octubre de 2025.

Según informaron fuentes oficiales del hospital, en el forcejeo registrado durante la mañana de este martes resultó herida una mujer que cumplía tareas de vigilancia en su puesto de trabajo. Además, señalaron que entre los manifestantes ingresaron empleados que tenían el acceso restringido tras la resolución de los sumarios administrativos.

Tensión y protestas en el Hospital Garrahan tras los despidos y suspensiones

“El Hospital Garrahan repudia los hechos de violencia ocurridos esta mañana, donde los sindicalistas sancionados junto a personas ajenas a la institución ingresaron por la fuerza a las instalaciones del nosocomio, poniendo en peligro la salud de los niños que pelean por sus vidas”, indicó la dirección en un comunicado oficial. En el texto, las autoridades advirtieron que, al igual que ocurrió tras la ocupación de 2025, “se tomarán las medidas administrativas y legales correspondientes ante estos nuevos hechos de violencia”.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, respaldó la postura de la conducción del hospital a través de sus redes sociales. “Es inaceptable que un grupo de políticos y sindicalistas vuelva a recurrir a la violencia en el Garrahan, poniendo en riesgo a los chicos que son atendidos allí y a sus familias, y agrediendo a quienes están cumpliendo con su trabajo”, escribió el funcionario. Y agregó: “Todo mi respaldo a las autoridades del hospital, que tomarán las medidas administrativas y legales que correspondan, y mi reconocimiento al personal del Garrahan, que hoy, como todos los días, está dedicado a atender a sus pacientes. No vamos a permitir que nadie, por defender sus propios intereses, ponga en riesgo la salud de los chicos”.

LOS CHICOS DEL GARRAHAN MERECEN UN HOSPITAL SIN VIOLENTOS



Es inaceptable que un grupo de políticos y sindicalistas vuelva a recurrir a la violencia en el Garrahan, poniendo en riesgo a los chicos que son atendidos allí y a sus familias, y agrediendo a quienes están cumpliendo… https://t.co/SxRuWbFXj9 — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) November 24, 2026

En el comunicado difundido este meidodía, la dirección remarcó además que “un hospital pediátrico no es escenario de campañas políticas, espectáculos mediáticos ni atropellos sindicales” y sostuvo que el personal asistencial ingresó con normalidad para realizar cirugías y estudios médicos. “El orden y el normal funcionamiento del hospital no son negociables. Las reglas se cumplen, sin importar de quién se trate”, cerraron.

La protesta de este martes había sido convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, que llamó a acompañar el ingreso del personal desde las 7 y a realizar un acto con conferencia de prensa a las 12 en rechazo a las sanciones.

Desde sus redes sociales, el gremio denunció que las medidas disciplinarias buscan acallar reclamos internos. “Nos quieren callar para hacer del Garrahan lo mismo que con Andis”, publicaron en su cuenta oficial, en referencia a la Agencia Nacional de Discapacidad. En la convocatoria, la entidad sindical sostuvo que se trata de “una maniobra para silenciar a quienes enfrentaron el vaciamiento y desviar la atención del recorte presupuestario previsto para 2027”.

URGENTE | La APyT del Garrahan denuncia despidos y suspensiones como una “cortina de humo”



"Nos quieren callar para hacer del Garrahan lo mismo que con ANDIS”



La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan denunció las cesantías y suspensiones contra 👇🏽 pic.twitter.com/05RToeadiJ — Asoc. Profesionales y Técnicos - Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) November 23, 2026

En la misma línea, tras conocerse el viernes los resultados del sumario, el secretario general adjunto de la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Garrahan, Alejandro Lipcovich, había anticipado a LA NACION que el anuncio abriría un escenario de conflictividad. “Esto abre un conflicto muy serio, así que medidas va a haber”, advirtió el dirigente, quien calificó las notificaciones enviadas al cierre de la semana como “un ataque muy serio” y una forma de presión sobre los trabajadores.

Lipcovich sostuvo entonces que el conflicto de 2025 se originó en una situación salarial “insostenible” que, según su versión, provocaba renuncias permanentes de profesionales y una pérdida de personal que aún no fue revertida. También recordó que la Justicia penal descartó que aquellas protestas configuraran un delito y denunció falta de reemplazos para cubrir vacantes, reducción en la capacidad de atención y supuestas irregularidades en el manejo de fondos.

UN HOSPITAL DE NIÑOS NO SE TOMA POR LA FUERZA



La diputada Romina Del Plá y el Partido Obrero volvieron a usar un hospital de niños como escenografía de campaña.



Las sanciones que la diputada muestra como una “venganza” del Gobierno surgieron de un sumario del propio hospital,… https://t.co/DrWjf5K7fY pic.twitter.com/JbFJR1FJjv — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) November 24, 2026

El origen de las sanciones

Los incidentes de este martes son la derivación directa de la resolución firmada el viernes 20 de noviembre por el Consejo de Administración del Garrahan, que dio por concluido el sumario administrativo iniciado tras la toma de las oficinas de la dirección médica el 31 de octubre del año pasado.

De acuerdo con fuentes oficiales vinculadas al caso, el expediente comenzó con 40 trabajadores sumariados, pero uno fue sobreseído por falta de pruebas y otro se jubiló, por lo que finalmente se resolvió sancionar a 38 empleados, entre médicos, enfermeros y administrativos. Durante el trámite, los involucrados recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar para frenar el proceso, pero una cámara revocó ese fallo y habilitó la continuidad del sumario.

Del total de 38 sancionados, 10 recibieron pedidos de cesantía y los otros 28 fueron alcanzados por suspensiones de hasta 20 días sin goce de sueldo. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Salud precisaron que la aplicación inmediata de las medidas es acotada debido a los fueros sindicales: de los 10 empleados con pedido de expulsión, solo uno quedó despedido de manera efectiva, ya que los nueve restantes cuentan con tutela gremial, mientras que de los 28 trabajadores sancionados con suspensiones, únicamente 13 se harán efectivas en lo inmediato por el mismo motivo. Para avanzar con el resto de las cesantías y suspensiones, las autoridades del Hospital Garrahan deberán tramitar ahora el pedido de desafuero sindical ante la Justicia.

Entre quienes tienen pedido de cesantía figura Norma Lezana, nutricionista, secretaria general de la APyT y excandidata por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en la provincia de Buenos Aires. Según indicaron fuentes oficiales, la conducción del hospital la señala como quien organizó la toma de la dirección en 2025 y participó en más de 40 medidas de fuerza. Además, recordaron que sobre ella pesaba otro pedido de cesantía previo, fechado el 31 de agosto de 2026, por no haber prestado tareas durante un año entero.

En paralelo a la disputa disciplinaria, desde la cartera sanitaria destacaron que en los últimos días se abonó al personal un pago de $250.000 en concepto de anticipo de recupero de costos, una medida que atribuyeron al ordenamiento administrativo y financiero de la institución.