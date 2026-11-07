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Clima en Trelew hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Trelew para el 8 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Trelew para el 8 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Trelew, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Trelew se presentaría sin lluvias, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:56 y se pone a las 20:14.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector NO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del NO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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Pronóstico del tiempoNotas servicios clima
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