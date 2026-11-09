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Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 15 y 27; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 10 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:13 y se pone a las 19:47.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará chaparrones y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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