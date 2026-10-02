Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará por la mañana y la temperatura rondará entre grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de por ciento, y los vientos del correrán a una velocidad de entre kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería .

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 19:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.