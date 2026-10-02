Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 2 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 24; la probabilidad de lluvias rondará por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 2 de octubre el cielo estará por la mañana y la temperatura rondará entre grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de por ciento, y los vientos del correrán a una velocidad de entre kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería .

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 19:19.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ventoso y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

LA NACION
Más leídas
  1. Por qué Colapinto recibió otra penalización y largará desde el fondo en el GP de Bahréin
    1

    Nueva sanción: por qué Colapinto recibió otra penalización y largará desde el fondo en la GP de Bahréin

  2. Se incendió la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas Este-Oeste
    2

    Se incendió la casa de Leandro Paredes en el country Saint Thomas Este-Oeste

  3. La salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico difundido este viernes
    3

    La salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico difundido este viernes

  4. A Scaloni, las dudas se las quitaron los de ayer, los de hoy y los de mañana
    4

    Ni él mismo, ni Tapia ni los hinchas: a Scaloni, las dudas se las quitaron los de ayer, los de hoy y los de mañana