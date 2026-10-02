Cócteles en la embajada, encuentro con escritores y una campera contra el frío: cómo fueron las primeras horas de Carrère en Buenos Aires

Recién llegado a la ciudad de Buenos Aires para participar de la decimoctava edición del Filba Internacional, el escritor francés Emmanuel Carrère, una de las principales figuras invitadas del festival junto con la irlandesa Claire Keegan, participó de dos encuentros en la embajada de Francia este jueves, entre el mediodía y la tarde, junto con la escritora y abogada francesa Marie Vingtras. De esta autora, invitada también al festival literario, se acaba de distribuir en librerías argentinas su segunda novela, Las almas feroces. Esta tarde la autora conversó en el Malba con Claudia Piñeiro.

Al primer encuentro en la embajada asistieron profesionales encargados de sectores ligados al libro y la cultura de institutos culturales franceses en América (como la Alianza Francesa) y de servicios culturales con autoridades del Institut Français de París, en el contexto de una capacitación en debate de ideas. El escritor habló del tratamiento que le da a la actualidad política en su obra literaria, su método de escritura, su relación con el periodismo y sus lecturas; confesó cierto interés por las novelas de terror de autoras contemporáneas como Mariana Enriquez.

En el segundo, que fue un cóctel con “muchas copitas, muy buen alcohol y bandejas con cosas riquísimas”, como reveló uno de los invitados, estuvieron presentes escritores y periodistas argentinos. Se ausentó el embajador Romain Nadal.

Entre otros, saludaron a Carrère Leila Guerriero (que lo entrevistará este viernes a la tarde en la Facultad de Derecho de la UBA), Claudia Piñeiro, Javier Sinay (con quien dialogará el sábado en el Malba), Cecilia Fanti, María O’Donnell, Ana Correa, Magdalena Cámpora, Valeria Castelló-Joubert, Damián Tabarovsky, Victoria Liendo, Martín Felipe Castagnet, Carlos Gamerro, Gabriel Oliveri, Sebastián Lidijover y Ana Mazzoni, así como el presidente de la Fundación Filba, Pablo Braun, entre otros.

Él no se va a acordar que once años atrás lo entrevisté para La Nación cuando por primera vez pisó Buenos Aires. Pero no importa, hoy en la embajada de Francia nos saludamos con Emmanuel Carrère como si se acordara. pic.twitter.com/5WBetHVwtI — Débora Vázquez (@_DeboraVazquez) October 1, 2026

En el cóctel, el encargado de negocios de la embajada, Tomás Napolitano, dio un discurso, y luego Carrère conversó con los invitados y posó para las fotos que, horas después, comenzaron a circular en cuentas de redes sociales. Varios coincidieron en ponderar la amabalidad y el corte de pelo del autor de El adversario, que concedió cuatro notas periodísticas, una de ellas con este diario. En el escaso tiempo libre del que dispone, él, al igual que otros autores internacionales, tiene previsto dedicar unas horas a caminar por la misteriosa ciudad de Buenos Aires.

Trascendió que el autor de Koljós, tan sorprendido como los porteños por las bajas temperaturas primaverales, debió salir a comprar de apuro una campera en las inmediaciones del hotel donde se aloja, en el barrio de Palermo. Es muy posible que el escritor Gonzalo Garcés y el periodista Diego Sehinkman graben con él una entrevista exclusiva para TN.