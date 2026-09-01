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Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 2 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 2 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado con bruma por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 19:00.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ligeramente nublado con bruma y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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