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Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 21 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 21 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 21 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 21 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 33 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 19:11.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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