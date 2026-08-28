Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:38 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.