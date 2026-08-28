Intelectuales y escritores polemizan por la presencia de Javier Milei en ORT

La visita y, en especial, el discurso que Javier Milei dio ayer en la sede de la Escuela ORT en Almagro causaron revuelo entre intelectuales y escritores. En teoría, el presidente había sido invitado por las autoridades de la institución para hablar sobre “ética como política de Estado” e inteligencia artificial (IA) ante alumnos de cuarto y quinto año, en el marco de los festejos por el 90° aniversario de ORT Argentina. Pero en su discurso, Milei volvió a criticar a la prensa y a la oposición. Si bien apenas se refirió a las bondades de la IA, citó a la Biblia y a Alejandro Fantino, etiquetó al filósofo Karl Marx de “satanista” y anticipó conceptos de su nuevo libro, “La moral como política de Estado”, que próximamente saldrá en el sello Hojas del Sur. “El programa de Dios trae abundancia y armonía. La elección no es política, es moral”, advirtió Milei al interpretar el mensaje bíblico.

A un año de las elecciones nacionales, aconsejó a la audiencia juvenil: “No hay tercer camino. No se dejen engañar. O eligen el bien o eligen el mal. Elegimos el bien, prosperamos. Elegimos el mal, nos hundimos. No hay mucho más que hacer. Está todo dentro de nuestras manos”.

El Presidente Javier Milei brindó una charla ante alumnos de 4.º y 5.º año de la escuela secundaria del Colegio ORT, en la sede Almagro, sobre “Ética como política de Estado”. pic.twitter.com/9fYNSgrOBu — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 27, 2026

Varios intelectuales condenaron el discurso de Milei en ORT en la red social X. La entidad Meretz Argentina, “la casa del judaísmo progresista”, emitió un duro comunicado. “Nuestro judaísmo se opone radicalmente a los valores del discurso de Milei: el odio, el dogmatismo, la demonización del rival político y la apropiación de conceptos judíos para justificar el capitalismo desenfrenado”, se lee en la declaración.

Es impúdico hablar como Milei ante chicos que jamás han leído a Marx y confundirlos con ideas que no existen en ninguna parte de su obra. Lean los Grundrisse, lean cuando habla del sistema de producción asiático. Confundir a Marx con el estalinismo es de mala fe o de ignorante. — marcelo gioffre (@marcelogioffre) August 27, 2026

“Si criticábamos y con razón a los maestros que bajaban línea kirchnerista y le hacían portar a los niños cartelitos de Maldonado, no podemos guardar silencio ante el bochorno de hoy en la ORT”, posteó en X el escritor y abogado Marcelo Gioffré. “Es impúdico hablar como Milei ante chicos que jamás han leído a Marx y confundirlos con ideas que no existen en ninguna parte de su obra. Lean los Grundrisse, lean cuando habla del sistema de producción asiático. Confundir a Marx con el estalinismo es de mala fe o de ignorante”, sostuvo.

Condenamos el discurso de Javier Milei en la Escuela ORT (1/2) pic.twitter.com/Khs9ov3CgZ — Meretz Argentina (@MeretzArgentina) August 28, 2026

“Hay que ser muy bruto para creer que el capitalismo está contenido en el Antiguo Testamento”, consideró el politólogo Gerardo Aboy Carlés. “El señor @JMilei perora con dificultad ante alumnos de una escuela secundaria, les explica que el marxismo es una doctrina satánica porque Marx estaba aliado con Satanás. Ya entendió que con los de su edad no puede”, se burló el escritor Martín Caparrós.

Como padre de una ex alumna de ORT, estoy desde ayer buscando las palabras y no las encuentro. Me invade una tristeza enorme ver cómo las autoridades prestaron instalaciones y alumnos para una actividad que confronta de lleno con todos los valores por los que elegimos la escuela. — Leandro Cahn 💚⭐⭐⭐ (@leandrocahn) August 28, 2026

“Da pena y vergüenza que la Argentina sea gobernada por un ignorante paranoico. Y más pena y más vergüenza genera la corte de genuflexos que creen que ‘no es para tanto’. Siglos de lucha por la secularización y el laicismo para terminar en este esperpento teocrático”, opinó en su recuperada cuenta de X el exministro de Cultura Pablo Avelluto.

Hay que ser realmente muy bruto para creer que el capitalismo está contenido en el Antiguo Testamento. — Gerardo Aboy Carlés (@Breogan66) August 27, 2026

La escritora y periodista Hinde Pomeraniec criticó a las autoridades de la escuela. “Qué feo y decepcionante que ORT haya habilitado un acto como el de hoy. Qué cínico y desvergonzado, además, que el presidente pretenda seguir hablando de ética como principio constructivo de su gobierno. Qué peligroso. Qué triste. (Gracias, Lali)”, sostuvo.

Vergüenza @ORTArgentina prestarse a semejante falta de respeto a los valores que dicen defender. Invitaciones a abuchear a compatriotas, bajada de línea religiosa en una escuela laica, identificación de corrientes de pensamiento que en la escuela se enseñan con el satanismo. — Nicolás Dvoskin (@ndvoskin) August 27, 2026

“Hace 30 años, en ORT, especialidad de Medios, hice mis primeras prácticas de periodismo -recordó el escritor Fernando Chulak-. ORT le daba especial valor a la comunicación. Ayer fue un púlpito para escupir sobre ese legado. El problema no es que vaya un presidente. El problema es su mensaje, una vez más”.

Me gustaría pensar q estamos yendo hacia un acuerdo de q no debe haber actos políticos en escuelas secundarias ante menores. Pero soy pesimista. Es más probable q sigamos como hasta ahora: adultos celebrando el acto cuando el q va les gusta y condenándolo cuando no. Una pena. — Karina Galperin (@kgalperin) August 28, 2026

El politólogo Nicolás Dvoskin, exalumno de ORT, también reprochó a las autoridades de ORT. “Vergüenza @ORTArgentina prestarse a semejante falta de respeto a los valores que dicen defender. Invitaciones a abuchear a compatriotas, bajada de línea religiosa en una escuela laica, identificación de corrientes de pensamiento que en la escuela se enseñan con el satanismo”, posteó.

Milei no debió haber ido a la ORT, por el pluralismo. pic.twitter.com/CDRKzCpdKn — Diego Papic (@dieguez_) August 27, 2026

En cambio, otro exalumno de la institución, el periodista y editor Diego Papic, aprobó la presencia de Milei en ORT y bromeó sobre quienes la repudiaron. “Me dan ternurita los sorprendidos por la ORT”, posteó la escritora Mariana Eva Perez.

Hola diputada. Entiendo la política y por lo tanto la necesidad de algunos dirigentes de arrastrarse para renovar una banca y sostener un cuadradito de “importancia”, pero corresponde exponer una mentira burda. Hay decenas de tuits suyos criticando el “adoctrinamiento”… https://t.co/9A3IUlP6wQ pic.twitter.com/gQhxy7o4I8 — Manu Jove (@manujove) August 28, 2026

Irónicamente, en alusión a una política de delación impulsada tiempo atrás por el Ministerio de Capital Humano, el historiador Fabio Wasserman posteó: “Pregunta: ¿ningún mapapi de la ORT llamó al 0800 para denunciar adoctrinamiento?”. No fue el único.