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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 19; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 1 de agosto
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 1 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 1 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:08 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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