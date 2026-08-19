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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 20 de agosto, la temperatura rondará entre 7 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 20 de agosto
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 20 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:50 y se pone a las 18:51.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector so tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del s a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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