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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de julio, la temperatura rondará entre 8 y 15; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 20 de julio
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 20 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 20 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:17 y se pone a las 18:31.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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