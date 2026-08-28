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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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