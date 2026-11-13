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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 19 y 29; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 14 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 14 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 19:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día

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