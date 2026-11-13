A cuánto puede llegar el dólar en diciembre sin intervención del Banco Central a partir de la actualización de la banda cambiaria

Ayer se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre: fue 2,2%, por encima de las expectativas del mercado. Este dato impacta directamente en el régimen de bandas cambiarias, dado que mes a mes se toma su variación para actualizar el margen de flotación que puede tener el tipo de cambio sin intervención del Banco Central (BCRA). De esa forma, el dólar mayorista tendrá un techo por encima de los $2030 para fin de año.

Las bandas cambiarias empezaron a regir a mediados de abril del año pasado, cuando el Gobierno flexibilizó el cepo para los ahorristas minoristas y anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En aquel entonces, se fijó un piso de $1000 y un techo de $1400, valores que ajustaron diariamente a una velocidad del 1% mensual hasta el 31 de diciembre pasado.

En caso que el tipo de cambio mayorista supere el techo de la banda cambiaria, el BCRA debe vender dólares [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Tras las elecciones legislativas, el BCRA decidió que los ajustes se realizarían según el último dato inflacionario disponible para evitar un atraso cambiario real en los límites de este esquema. Desde entonces, tanto el techo como el piso del corredor se encuentran indexados diariamente según el último dato inflacionario disponible, el cual cuenta con dos meses de rezago.

El esquema cambiario establece el margen de flotación del dólar mayorista antes de que el BCRA deba intervenir de forma directa. La normativa prevé que, si la cotización perfora el piso, el organismo comprará divisas para sostener ese valor, mientras que, al alcanzar el techo, deberá vender dólares en el mercado a esa cotización. Este último escenario se dio en cuatro ocasiones durante el período electoral del año pasado.

Si se toma como referencia que el límite superior del rango finalizará noviembre en $1989,12 —producto de la inflación del 1,9% de septiembre—, se elevará a los $2032,88 para el cierre del año, lo que implica un incremento de $43,76.

Actualmente, el tipo de cambio oficial mayorista se encuentra a $1547. Con un techo de banda posicionado en $1968,01, la brecha es de $421,01, lo que implica una diferencia del 27,2%.

La divisa se mantiene en niveles similares desde que inició noviembre, cuando ascendió hasta los $1545,50, y desde entonces oscila entre ese valor y los $1551, su valor nominal más alto del año. En las primeras semanas de mes, mantiene una distancia de aproximadamente 27%, lo mismo que ocurrió en octubre. Por lo tanto, se encuentra un poco por debajo de la brecha entre el techo y el tipo de cambio desde que se empezó a implementar el esquema cambiario, detrás del 28,3% que hubo el pasado 21 de abril de 2025, unos días después del levantamiento de los controles cambiarios para minoristas.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que “el peso se mantuvo firme pese a un contexto externo y financiero desfavorable”. Por un lado, el real continúa debilitándose, lo cual le añade presión a la moneda argentina porque Brasil es nuestro principal socio comercial. A su vez, las ventas oficiales de instrumentos vinculados al dólar en el mercado secundario muestran una alta demanda por cobertura cambiaria, lo que podría pesar sobre el tipo de cambio. Sin embargo, remarcó que no hubo actividad en el mercado cambiario local por cinco días consecutivos debido a los múltiples feriados, lo que pudo ayudar a que se sostenga.

En lo que va del año, el tipo de cambio acumula un incremento de $92 (+6,3%), muy por debajo de la inflación (26,3%).

El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) realizado por el Central detalló que el mercado revisó a la baja las proyecciones del tipo de cambio. El promedio de noviembre se ubicó en $1558, $21,40 menos comparado con el REM anterior. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó que llegará a $1590, lo que arroja una variación interanual esperada de 9,8% respecto del mismo mes de 2025.

El mercado espera que la brecha entre el tipo de cambio mayorista y el techo de la banda cambiaria rondaría el 27% en diciembre Andy Dean Photography - Shutterstock

“Las bandas son un andarivel que definió la política cambiaria para setear expectativas, pero no tiene mucha relevancia”, señaló Fernando Baer, economista de Quantum. También apuntó que cada vez tiene menor peso el esquema de flotación justamente por la distancia entre la cotización del dólar mayorista actual y el techo de la banda.

A su vez, coincidió con el escenario que adelantó el REM, dado que desde la consultora ubican el tipo de cambio a fines de diciembre levemente por encima de los $1600. “Una depreciación de casi el 28% para llegar al techo es un escenario de mucha inestabilidad”, señaló Baer y remarcó que es algo poco probable por el momento.