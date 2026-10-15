Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 16 de octubre, la temperatura rondará entre 11 y 17; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado con chaparrón de lluvia por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del SO correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:38 y se pone a las 19:29.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del S a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.
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