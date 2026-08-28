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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 29 de agosto, la temperatura rondará entre 9 y 24; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 29 de agosto
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 29 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del so correrán a una velocidad de entre 0 y 2 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:39 y se pone a las 18:59.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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