Escándalo en el Mundial de hockey sobre césped: el gol anulado a Bélgica que despertó una grave acusación

Mientras las Leonas disfrutan del pasaje a la final del Mundial de hockey sobre césped tras la victoria ante Australia por 1 a 0, todavía repercute el escándalo por el gol anulado a Bélgica en la otra semifinal. Las Panteras Rojas habían conseguido el empate 1 a 1 a cinco minutos del final ante Países Bajos, pero después de una revisión del VAR pedido por los propios árbitros, se determinó insólitamente una supuesta obstrucción de la jugadora Justine Rasir. Las N° 1 del mundo terminaron imponiéndose 1 a 0 y definirán el título este sábado ante el conjunto albiceleste, pero quedó un extraño tufillo no muy habitual en torneos FIH de esta envergadura.

Luego de la controvertida decisión, la transmisión mostró los abucheos del público belga y la indignación por el cobro de una falta que no existió. La autora del gol se tapó la boca en señal de incredulidad. Y en el cuerpo técnico también estallaron por considerar que hubo injusticia en el fallo arbitral.

Todo se desencadenó cuando la selección neerlandesa jugaba con una menos debido a una tarjeta amarilla. Entonces, sobrevino un ataque por derecha de Bélgica, el control de Lisa Moors y la habilitación para Famke Van Heel, que convirtió con un revés de derecha para el 1-1 parcial. Debido a la importancia del tanto, se desató el eufórico festejo y el delirio de las belgas, pero la alegría duró muy poco: la jueza solicitó la revisión de videoarbitraje. Después de varias repeticiones, el gol quedó invalidado por aquella supuesta obstrucción de Rasir, que se interpuso entre la autora de la conquista y una defensora neerlandesa.

El gol anulado de Bélgica ante Países Bajos en el hockey femenino

Después, la propia jugadora Rasir no ocultó su bronca ante los micrófonos de RTL Sports. “Nos han robado. No tengo nada más que decir. Lo siento, pero era ciento por ciento gol. No sé cuánto habrá cobrado la árbitra. Perdón por mis palabras, pero... nos han robado”, comentó en caliente. Y agregó: “Para nosotras fue un partido muy reñido. Quizás podríamos haber aprovechado otras ocasiones, pero creo que hicimos un buen partido. Es un robo. No tengo nada más que decir. En un encuentro como éste, Países Bajos apenas concedió ocasiones. Ellas tuvieron una gran chance en la primera parte y marcaron, pero en la segunda no hubo muchas más. Por desgracia, tal vez no tuvieron suficientes ocasiones o no estuvieron lo suficientemente precisas en los córners cortos.

« On s'est fait voler. Je ne sais pas combien l'arbitre a pris... » - Justine Rasir ne mâchait pas ses mots après la défaite des Red Panthers. 😶💰 #RTLsports pic.twitter.com/BBx8znmBOt — RTL sports (@RTLsportsbe) August 27, 2026

La jugadora belga siguió apuntando contra las autoridades del partido: “Nuestras ocasiones las metemos, ¿sabes? Son los árbitros quienes nos las quitan. Así que, lo siento, pero insisto: hicimos el partido que debíamos hacer. Fuimos por el empate y el videoarbitraje... Ya ni siquiera tienen el videoarbitraje; ella misma lo pidió por una falta. Ni siquiera entiendo qué señalaron. Así que, honestamente, es una vergüenza".

Con toda la carga de fastidio, finalizó: “Intentaremos mirar hacia el futuro, porque todavía queda una medalla por conseguir el sábado. Eso es lo importante también. No quiero hablar de esto ahora. Verdaderamente... no tengo ganas de hablar en absoluto”. De esta forma, Bélgica deberá contentarse con pelear por la medalla de bronce ante Australia, en el encuentro por el tercer puesto.