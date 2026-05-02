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Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de mayo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 3 de mayo, la temperatura rondará entre 8 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 3 de mayo
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 3 de mayo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 3 de mayo el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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