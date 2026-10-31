Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará con tormentas fuertes por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco presenta una probabilidad de lluvia de entre 70 y 100 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería muy mala.

El sol sale a las 06:21 y se pone a las 19:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con tormenta débil y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos: